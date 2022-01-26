السفير المصري يشيد بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين

2022/01/26 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد سفير جمهورية مصر العربية وليد إسماعيل، اليوم الاربعاء، بالدور الفاعل والمتميز الذي تحتله نقابة الصحفيين العراقيين محليا وعربيا وما تقدمه من جهود بارزة للأسرة الصحفية وتفاعلها المتواصل مع وسائل الإعلام في نقل الحقائق إلى الرأي العام .وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال استقبال نقيب الصحفيين العراقيين، […]

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