إندونيسيا.. البعيدة القريبة

2022/01/26 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العقود الماضية حالات عدة انتقلت فيها عواصم الدول من حواضرها الكبرى والوازنة اقتصادياً إلى مواقع جديدة، غالباً بصيغة مدن عصرية متطورة تخطيطياً ومعمارياً تشكل واجهة حضارية للدولة المعنية، بالإضافة إلى فوائدها الأساسية سكانياً وسياسياً وإدارياً.

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