العراق يسجل الحصيلة الوبائية اليومية الأعلى منذ أشهر

2022/01/26 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 8107 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3154 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 10 مصابين خلال المدة المذكورة".

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