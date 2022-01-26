السلطات اللبنانية تسمح للاعب المنتخب الوطني أيمن حسين بدخول البلاد

2022/01/26 | 16:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن السلطات اللبنانية سمحت للاعب المنتخب الوطني أيمن حسين بدخول البلاد.وذكر بيان للاتحاد، أن “أزمةُ لاعب منتخبنا الوطنيّ (أيمن حسين)، انتهت وتم تأمينُ دخوله إلى الأراضي اللبنانيّة والمشاركة مع المنتخبِ الوطنيّ في اللقاءِ المُرتقب أمام منتخبِ لبنان في الأول من شباط المقبل”.وأضاف، البيان أن “تأمينُ […]

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