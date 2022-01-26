2022/01/26 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم.وقالت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: “يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي”.و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصير الجزر علاجا لارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصير الجزر علاجا لارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).