مجلس الخدمة الاتحادي يناقش أعداد جداول التوظيف

2022/01/26 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، أعداد جداول التوظيف.وذكر بيان للمجلي تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي، محمود التميمي اليو، اجتمعت لجنة الأمر الوزاري ١٣٦ والتي يترأسها الأستاذ سلمان غضبان حسن مدير عام الدائرة القانونية، وبعضوية كل من قاسم عبد الرضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الأولية، […]

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