بيان لمجلس الخدمة الاتحادي عن جداول التوظيف

2022/01/26 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، بيانا عن جداول التوظيف، مبينا انه ناقش امكانية اعداد جداول التوظيف.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " لجنة الأمر الوزاري ١٣٦ والتي يترأسها سلمان غضبان حسن مدير عام الدائرة القانونية، وبعضوية كل من قاسم عبد الرضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الأولية، وآرام صباح عثمان مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والجهات الحكومية ومعاونه زياد صباح، ومريم عبد الوهاب يوسف مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات عقدت اجتماعها بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي".

واضاف ان "اللجنة ناقشت خلال اجتماعها إمكانية اعداد الجداول الخاصة بالتوظيف من خلال الكتب الواردة من وزارة المالية في نهاية عام ٢٠٢١ ولشهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٢، لغرض تدقيقها وتصنيفها وفق قوانين تشغيل الخريجين الأوائل وتعيين حملة الشهادات العليا كلا وفق تخصصه"، مشيرا الى ان "اللجنة أكدت خلال الاجتماع انها ماضية باتخاذ قرارات ستعلن عنها لاحقا".

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