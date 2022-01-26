بارزاني يحيل 830 ضابطاً في كردستان الى التقاعد من ضمنهم جبار ياور

2022/01/26 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل افاد مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، بإحالة نيجرفان بارزاني 830 ضابطا من وزارة البيشمركة الى التقاعد بينهم جبار ياور بناء على توصية من سفراء 4 دول.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سفراء الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وهولندا بعثوا في كانون الاول الماضي رسالة الى نيجرفان البارزاني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في الاقليم طالبوه بأجراء اصلاحات في وزارة البيشمركة وإحالة ( 830) ضابطا من قوات البيشمركة الى التقاعد".

واضاف ان "البارزاني وبناء على تلك الرسالة وجه كتابا رسميا الى وزارة البيشمركة بإحالة الضباط الى التقاعد"، مشيرا الى ان "من بين الضباط المشمولين بالتقاعد الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور".

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