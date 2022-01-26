إستمرار إرتفاع كورونا في العراق.. أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة

2022/01/26 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 8107 إصابات جديدة.

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أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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