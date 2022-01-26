مقتل عنصرين من داعش واصابة 3 عناصر من القوات الامنية باشتباكات في حاوي العظيم

2022/01/26 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قُتِل عنصرين من داعش الارهابي، اليوم الاربعاء، واُصيب 3 عناصر من القوات الامنية باشتباكات في حاوي العظيم.وابلغ مصدر امني وكالة ايرث نيوز، ان “القوات الامنية تمكنت من قتل عنصرين من داعش خلال اشتباكات في حاوي العظيم اصيب على اثرها ضابط واثنين من حمايته بجروح مختلفة”.ن.ع

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