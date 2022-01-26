محافظ نينوى: وزارة العمل وافقت على شمول 518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية

2022/01/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم

الأربعاء، موافقة وزارة العمل على شمول

518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تم

استحصال موافقة وزا

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