الزاملي: امام البرلمان تحديات كبيرة اهمها كشف

2022/01/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت خلية الازمة في الكتلة الصدرية

النيابية والمكلفة بمتابعة ملف انقطاع

الطاقة الكهربائية، اليوم الاربعاء،

اجتماعاً هاماً بحضور النائب الأول

لرئيس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي،

ونائب رئيس الكتلة الصد

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