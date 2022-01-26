الامم المتحدة تشكر العتبة الحسينية: إنه لشرف أن نزور هذه المواقع الدينية والانسانية الهامة في العراق

2022/01/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت نائبة الممثلة الخاصة للامين

العام للامم المتحدة في

العراق، إنغيبيورغ سولرون

غِيشلادوتير، الاربعاء، عميق امتنانها

للامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، فيما اكدت إنه لشرف أن نزور

هذه المواقع الد

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