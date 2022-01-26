الفتح: “حكومة الأغلبية” لا تبنى على أساس التهميش

2022/01/26 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد عضو تحالف الفتح، علي حسين ، الاربعاء ، أن “حكومة الأغلبية” لا تبنى على أساس التهميش، فيما لم يستبعد دخول الإطار التنسيقي والتيار الصدري معاً داخل مجلس النواب.وقال حسين لوكالة /المعلومة/، إنه “بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي رد الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان فان الطرق لم تغلق أمام قوى […]

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