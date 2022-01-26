بعد انتقادات لرفضها تقديم مساعدات عسكرية.. ألمانيا سترسل 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا

2022/01/26 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سترسل ألمانيا 5000 خوذة إلى أوكرانيا حيث تهدف إلى إظهار دعمها لكييف، بعد رفضها إرسال مساعدات قتالية إلى البلاد.

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