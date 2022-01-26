الصحة تسجل موقفًا وبائيًا مثقلًا بالإصابات

2022/01/26 | 17:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 2.17 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 26 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 8107 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 3154 حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.9%.

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