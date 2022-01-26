2022/01/26 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على سجن الصناعة في الحسكة » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 17:03

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على سجن الصناعة في الحسكة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على سجن الصناعة في الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).