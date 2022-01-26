بعد هجوم الأيام الستة..

2022/01/26 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية، بعد ستة أيام من الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش من داخل وخارج الأسوار.

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