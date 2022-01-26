بارزاني يدين هجوم الكرمة: أعمال تخريبية تهدد أمن البلاد

2022/01/26 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مقر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار.

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وقال بارزاني في تدوينة تابعها "ناس" (26 كانون الثاني 2022)، "ندين القصف الذي وقع الليلة الماضية قرب مقر إقامة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بالأنبار وأسفر عن جرح مدنيين، نرجو لهما الشفاء العاجل والعافية".

وأضاف بارزاني، أن "هذه الأعمال التخريبية تهديد جدي لأمن واستقرار البلد وسعي لإثارة الفوضى والشقاق"، داعياً "الجميع لضبط النفس والأخذ بالحيطة والحذر".

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