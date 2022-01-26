مجلس الخدمة يناقش إعداد جداول للتوظيف لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

2022/01/26 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، أعداد جداول التوظيف.وذكر بيان للمجلس انه “بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي اليو، اجتمعت لجنة الأمر الوزاري ١٣٦ والتي يترأسها الأستاذ سلمان غضبان حسن مدير عام الدائرة القانونية، وبعضوية كل من قاسم عبد الرضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الأولية، و آرام صباح عثمان مدير […]

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