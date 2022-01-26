الخدمة الاتحادي يناقش أعداد جداول التوظيف .

2022/01/26 | 17:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ناقش مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إعداد جداول للتوظيف لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما أشار الى إعلان قرارات جديدة قريباً.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي، اجتمعت لجنة الأمر الوزاري ١٣٦ والتي يترأسها سلمان غضبان حسن مدير عام …

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