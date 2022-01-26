“قسد” تعلن استعادتها السيطرة على كامل سجن الصناعة

2022/01/26 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الأربعاء، استعادتها السيطرة على سجن الثانوية الصناعة في مدينة الحسكة بالكامل واستسلام جميع عناصر “داعش” المتواجدين فيه.وذكرت “قوات سوريا الديمقراطية” (“قسد”) في بيان: “تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش”.ونشرت “قسد” على صفحتها في […]

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