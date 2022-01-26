الهجرة تتحدث عن أوضاع النازحين في المخيمات: تجاوزنا أزمة البرد

2022/01/26 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، تجاوز أزمة الثلوج والبرد التي شهدتها مخيمات النازحين المتواجدة ضمن حدود اقليم كردستان العراق وذلك بتحرك حكومي ودعم المتبرعين.

وقال وزيرة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ(بغداد اليوم) إنه "وبعد الظروف الاخيرة المتمثلة بالبرد والثلوج التي هطلت على مناطق الاقليم ورغم التعطيل الرسمي بسبب ذلك الا ان كوادر فروع الوزارة في محافظات دهوك والسليمانية واربيل والموصل شكلت خلايا ازمة وتحركت منذ بدء الازمة رغم كون الظروف لم تكن لصالح الوزارة لا سيما بما يتعلق بالتخصيصات المالية" مستدركا ان "هناك متبرعين شاركوا بدعم النازحين منها توفير الاغطية والوقود وايصال تلك المواد الى المخيمات".

وأكد ان " تجاوز الازمة وهناك ربما تظليل اعلامي للتشويش على ما حصل رغم تكريس الوزارة كل وجودها وجهودها حيث تحدث البعض عن وفيات لأكثر من مواطن داخل المخيمات وهذا غير صحيح والحقيقة طفل واحد وتوفي لمرضه وليس لامور تتعلق بالتقصير بتقديم الخدمة داخل مخيمات النزوح"، مشيرا الى "استمرار الدعم لغاية".

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