بارزاني يدين هجوم الكرمة: هذه الأعمال سعي لإثارة الفوضى والشقاق

2022/01/26 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأعمال التخريبية تهديد جدي لأمن واستقرار البلد.

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