فكرة موجزة عن كتاب - الفلاحون والإقطاع- قصة كفاح قرية كمشيش- - بشير صقر

2022/01/26 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_صقر استغرقت كتابة هذا النص سنتين وتم طبعه في أواخر نوفمبر 2021 بعد استلام الناشر له بحوالي عام ونصف .



وبسبب الظهور المفاجئ لعدد من الاعتبارات - التي لم يكن بعضها في الحسبان- استدعت صياغة هذا الموضوع حرصا بالغا ودقة متناهية وشفافية شديدة بل ومراجعة وتنقيحا بطيئين..



فالكثير من أبطال هذه القصة قد غادروا الحياه ومن ثم أصبحت مراعاة تلك الاعتبارات واجبة ولاتحتمل أدني حيود ..



تماما كميزان الذهب نا ......





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