اصابة رئيس حكومة ارمينيا بفايروس كورونا

2022/01/26 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة الأرمنية، اليوم، أن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، أصيب بفيروس كورونا، للمرة الثانية.وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، وتابعته “ايرث نيوز”، أن نتائج الفحص الذي خضع له باشينيان جاءت إيجابية (أي مصاب)، لافتة إلى أن رئيس الوزراء عقب تشخيص إصابته بالعدوى دخل العزل الصحي، وفقا للقواعد السارية.وأشار إلى عدم ظهور أي أعراض […]

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