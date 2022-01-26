لماذا لا يؤثر سحب أميركا من احتياطي النفط على الأسعار؟

2022/01/26 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أوضح خبير النفط، كامل الحرمي اسباب انخفاض أهمية السحب الامريكي من الاحتياطات النفطية على أسعار النفط العالمية.وقال الحرمي في مقابلة صحفية، إنه لأول مرة منذ فترة طويلة تمر أسواق النفط بعدة قلاقل سياسية في أوروبا وأوكرانيا وأميركا، مع تهديدات بخفض كميات الغاز المصدرة من روسيا إلى أوروبا وهو ما يقود إلى التحول […]

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