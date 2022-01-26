محمد صلاح ينتقد: وسائل التواصل الاجتماعي قللت من جماهيرية المنتخب

2022/01/26 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النجم المصري محمد صلاح، بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتعصبون للاعبين أو لأندية على حساب منتخب مصر

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