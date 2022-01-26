مؤسسة الشهداء: 119 ألف عائلة شهيد في بغداد لم يتسلموا أي قطع أراضٍ

2022/01/26 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، أن 119 ألف عائلة شهيد في بغداد لم يتسلموا أي قطع أراض. وذكرت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، أجرى صباح اليوم زيارة لدائرة عقارات الدولة ‏التابعة لوزارة المالية، وكان باستقباله مديرها رند رعد راجي، وخلال اللقاء بحث إجراءات ‏تخصيص قطع الاراضي". وذكر النائلي، بحسب البيان، أن "هذا الملف من أولويات مؤسسة الشهداء لينال ذوي الشهداء كافة حقوقهم المشروعة، وأن هناك 119 ألف عائلة شهيد في بغداد لم تستفد من قطعة الأراضي". ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة ووقوفها مع المؤسسة من أجل إنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة.

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