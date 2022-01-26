الديمقراطي الكردستاني عن ترشيح زيباري: قرار نهائي لا رجعة فيه

2022/01/26 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، الاربعاء، أن ترشيح هوشيار زيباري، إلى منصب رئاسة الجمهورية، هو قرار نهائي لا رجعة فيه.

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وقال عرفات كرم، في تدوينة، تابعها "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2022)، إن "هوشيار زيباري هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وترشيحه ليس تكتيكا، بل هو قرار نهائي لا انسحاب منه البتة".

السيد هوشيار زيباري هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وترشيحه ليس تكتيكا، بل هو قرار نهائي لا انسحاب منه البتة.



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— Dr.



Arafat Stuni (@arafat_karam) January 26, 2022

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