مؤسسة الشهداء تكشف عن احصائية بعدد عوائل الشهداء في بغداد ممن لم يستلموا اراض

2022/01/26 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، الاربعاء، زيارة لدائرة عقارات الدولة ‏التابعة لوزارة المالية، وكان باستقباله مديرها رند رعد راجي.وذكر بيان للمؤسسة، ان “النائلي وخلال اللقاء بحث إجراءات ‏تخصيص قطع الاراضي، مؤكدا إن هذا الملف من اولويات مؤسسة الشهداء لينال ذوي الشهداء كافة حقوقهم المشروعة”.واشار النائلي، الى انه “عدد الشهداء في […]

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