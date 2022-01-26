غوغل يكشف عن نظام جديد لحماية خصوصية مستخدميه

2022/01/26 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف محرك البحث “غوغل”، عن نظام جديد يحمي الخصوصية مع الاستمرار في السماح بالإعلانات المستهدفة.ويأتي النظام المسمى “الموضوعات- Topics”، بالتوازي مع خطة جديدة لعملاق التكنولوجيا لوقف استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع عادات تصفح الإنترنت لدى المستخدمين، بعد أن تعرضت مقترحاتها السابقة لانتقادات شديدة.وأوضحت الشركة أن عملية إنشاء “الموضوعات” ستتم بالكامل على […]

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