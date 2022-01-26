مؤسسة الشهداء: 119 الف عائلة لم تستفد من قطع الاراضي

2022/01/26 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، عدد العوائل غير المستلمة لقطع الاراضي.وذكرت المؤسسة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، أجرى صباح اليوم زيارة لدائرة عقارات الدولة ‏التابعة لوزارة المالية، وكان باستقباله مديرها رند رعد راجي، وخلال اللقاء بحث إجراءات ‏تخصيص قطع الاراضي”.وذكر النائلي، بحسب البيان، […]

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