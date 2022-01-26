رسميا.. خمسة لاعبين يغيبون عن مواجهة ايران

2022/01/26 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب العراقي، اليوم الأربعاء، عن تأكد غياب 5 لاعبين عن مواجهة إيران غدا الخميس، في قمة مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأظهرت الفحوصاتُ الطبية الـ PCR نتيجة فحص إيجابية للاعب سعد ناطق، الذي سيدخل ضمن إجراءات الحجر الصحيّ لمدةِ 7 أيام، وسيغيب عن مواجهةِ إيران.

ومع نتيجة اللاعب الإيجابية أصبح ناطق خامس لاعب إلى جانب كل من ياسر قاسم ومناف يونس وأمجد عطوان، والمحترف في الدوري الكويتي علي فائز، وبات غيابهم مؤكداً عن مباراة إيران.

وعلى صعيد متصل عقد، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الفني للمباراةِ وذلك عبر تقنية الفيديو، لعرض كل ما يتعلق بإرشادات الأطقم الإدارية والطبية والبدنية للمباراة، بالإضافة الى مشرفي الحكام، وتم تحديد أطقم الفريقين، حيث يرتدي العراق الطاقم الأخضر الكامل والحارس باللون السماوي، بينما يرتدي منتخب إيران الطقم الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر.

وتم التأكيد والتشديد على جوانب البروتوكول الصحي، وتم استبعاد اللاعبين المصابين، على أن يعاد فحصهم بعد 7 أيام من تاريخ أخذ عينة الفحص الأولى.

يذكر أن عقد المحترفين بصفوف المنتخب العراقي اكتمل ليلة أمس، بعد وصول الثلاثي المحترف في أوروبا فرانس ضياء ومهند جهاز وأمير العماري، إلى العاصمةِ الإيرانية طهران، وقد تمت تهيئة جميع الإجراءاتِ اللازمة لغرض تأمين انضمامهم لتدريبات المنتخب العراقي والتي ستختتم مساء اليوم في ملعب ازادي.

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