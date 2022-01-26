بعد توقع قرار المحكمة الاتحادية.. طارق حرب يصرح من جديد: الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي معروفة - عاجل

2022/01/26 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، بشأن ما يثار حول ظهور إشكالية جديدة بقضية الكتلة الأكبر بعد قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى.وقال حرب في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا قيمة لكل ما يطرح في مسألة الكتلة الأكبر عدداً لأنها معلومة لدى الجميع، حيث ان هذه الانتخابات افرزت 3 كتل كبيرة وهي من ستشكل الحكومة الجديدة بحكم الواقع".وأضاف، أنه "في السابق كانت تثار قضية الكتلة الأكبر بسبب ان الفارق بسيط بين كتلة وأخرى بعدد المقاعد وليس في الانتخابات الحالية التي افرزت كتل كبيرة".وتابع حرب، أن "المحكمة الاتحادية لم تذكر مسألة الكتلة الأكبر في قرار رد الطعن لانه لا قيمة من ذكر ذلك حيث ان المحكمة على بينة من هذا الأمر".ولفت، إلى أن "الدعوى التي تم تقديمها من بعض النواب إلى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر سوف ترد مثل بقية الدعاوى السابقة".

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