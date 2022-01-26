بشار رسن: هدفنا المركز الثالث ونسعى الى تحقيقه

2022/01/26 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، ان هدف العراق تحقيق المركز الثالث في مجموعته بتصفيات كأس العالم.وقال رسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيران وتابعته وكالة / المعلومة /، إن “المنتخب الوطني واجه ظروفاً صعبة بسبب اصابات كورونا بين صفوفه لكن سنلعب بمن حضر”.واوضح ان “المنتخب الوطني يسعى الى […]

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