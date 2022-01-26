2022/01/26 | 18:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، انه يريد تحقيق نتيجة إيجابية أو متصدر المجموعة إيران ضمن الجولةِ السابعةِ من منافساتِ المجموعةِ الآسيويّةِ الأولى المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.وقال بتروفيتش في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبقُ مواجهةَ المنتخبين العراقيّ والإيراني وتابعته وكالة / المعلومة /، إن “الكادر التدريبي طالب لاعبيه بالتركيز في المُواجهةِ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الوطني: نريد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة إيران الصعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الوطني: نريد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة إيران الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).