خشية وقوعها في يد بكين.. أمريكا تسابق الزمن لاستعادة مقاتلة F35 من بحر الصين الجنوبي

2022/01/26 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول البحرية الأمريكية استرداد مقاتلة شبح سعرها 100 مليون دولار من بحر الصين الجنوبي.الهدف هو استعادة مقاتلة F35C قبل أن تصل إليها الصين.مراسل CNN إيفان واتسون يطلعكم على المزيد عبر هذا الفيديو.

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