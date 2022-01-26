2022/01/26 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالصور..



الكاظمي يتناول الطعام مع القوات الأمنية على الحدود مع سوريا » وكالة الأنباء العراقية

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