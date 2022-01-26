العبادي يحذر من سياسة “حافة الهاوية”

2022/01/26 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مما اسماه سياسة “حافة الهاوية”، فيما شدد على ضرورة الوقوف بوجه اي عمل اجرامي.وغرد العبادي على صفحته في تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”، ان “هذه لحظة وطنية حاسمة، علينا الإدانة والوقوف بوجه أي عمل إجرامي ومشبوه يهدد التعايش والسلم المجتمعي، وعلى القوى السياسية التضامن وتقديم […]

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