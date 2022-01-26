بعد أن سجلت ساعات إطفاء طويلة.. نائب: موازنة 2022 تتضمن مشروع تحسين الكهرباء

2022/01/26 | 18:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الاربعاء، أن موازنة عام 2022 تتضمن مشروع تحسين الكهرباء في جميع محافظات العراق .وقال الصالحي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك مشروع ضمن موازنة 2022 لتحسين وضع الكهرباء في جميع المحافظات العراقية وخصوصاً في محافظة البصرة “مشيراً إلى أن “ملف الكهرباء سيكون […]

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