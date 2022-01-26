بشار رسن: علينا التركيز والابتعاد عن الأخطاء

2022/01/26 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالَ لاعبُ المنتخب الوطني (بشار رسن): إن لاعبينا مطالبون بتحقيقِ الفوز في مواجهةِ الخميس، كونها مباراة مهمة لمنتخبنا.وذكرَ (بشار رسن) في المؤتمر الصحفي: “رغم الغيابات لكن على لاعبينا أن يكونوا في يومهم ويركزوا أكثر في دقائق المواجهةِ، وأن لا يكرروا الأخطاءَ التي وقعوا فيها”.وأضافَ رسن :”علينا ان نُقاتل في مواجهةِ إيران لكي […]

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