الصحة: الموجه الرابعة ضربت غير الملقحين ولا يمكن تحديد ذروتها

2022/01/26 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..وصفت وزارة الصحة، الاربعاء، الموجه الرابعة من فايروس كورونا بـ “موجه غير الملقحين”، موضحة أن “ذروة الموجه لا يمكن تحديدها”.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح لوكالة /المعلومة /، ” نظرنا للموقف الوبائي اليومي لا يمكن أن نحدد متى تصل الموجه الرابعة لذروتها أو متى تنتهي، ولكن […]

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