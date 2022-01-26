القبض على 4 متهمين بالارهاب ومتهم بالقتل في بغداد

2022/01/26 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 4 متهمين بالارهاب ومهتم بالقتل في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتحديدا سيطرة الشعب، القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة […]

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