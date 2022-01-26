2022/01/26 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qIfYbwkPGEc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شقيق الشهيد ضرغام يطالب الدفاع بتعيينه بديلا عن أخيه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شقيق الشهيد ضرغام يطالب الدفاع بتعيينه بديلا عن أخيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).