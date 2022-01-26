قمار أم لا؟ إليكم كل ما نعرفه عن مشروع

2022/01/26 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد متحدث رسمي باسم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، على التقارير التي تناولت توقيع الإمارة على اتفاقية مع منتجعات Wynn لبناء أول "كازينو" (صالة قمار)، ضمن مشروع منتجع ضخم.

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