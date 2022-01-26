رئيس البرلمان العربي يدين استهداف منزل الحلبوسي: استهداف للدولة

2022/01/26 | 18:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عدّ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، الهجوم على منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "استهدافًا للدولة العراقية".

وقال العسومي في بيان، 26 كانون الثاني/يناير، إنّ "هذا الهجوم لا يستهدف رئيس مجلس النواب العراقي فحسب وإنما يستهدف الاستحقاقات الوطنية والدستورية العراقية، كما أنه يعد تهديدًا لأمن واستقرار الدولة العراقية، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة ويبعدها عن المسار الديمقراطي التي تسير نحوه بخطوات حثيثة".

ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع الأطراف العراقية إلى "العمل بشكل جاد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق والعبور بالوطن من هذه المرحلة الحساسة والدقيقة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، ضبط خمسة صواريخ معدة للإطلاق نحو قضاء الكرمة حيث استهدف المدينة التي تضم منزل الحلبوسي مساء الثلاثاء.

ويوم أمس، أعلنت الخلية، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أنّ "عملًا إرهابيًا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أنّ "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

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