2022/01/26 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوعز وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، بالشروع في خطوات تأسيس ملعب نادي الطلبة.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التعليم استقبل الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة التي يترأسها وكيل الوزارة علي حميد كاظم الشكري".وجدد عبد الصاحب "دعمه نادي الطلبة الرياضي وحرصه على توفير الإمكانات والمعالجات التي تليق بسمعة وتاريخ النادي العريق وجمهوره"، مشيدا بجهود الهيئة الإدارية ورئيسها وأعضائها العاملين الذي جسدوا حرصا".وأكد العمل "على تذليل التحديات اللوجستية وتوفير متطلبات الاستحقاق والتنافس للفريق الكروي وتاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات"، حاثا "على أهمية البناء على النتائج المتحققة للنادي في الدوري العراقي واستثمار المؤشرات الإيجابية للوضع الحالي وتجاوز المعوقات من خلال التعاون والتكامل المؤسسي والمحافظة على المال العام".وأوعز "بالشروع بخطوات التأسيس لملعب النادي ودراسة المخططات والمستلزمات اللازمة".بدوره، أعرب رئيس الهيئة الادارية للنادي عن امتنانه وتقديره "للدعم الإيجابي من الوزير الى النادي وطاقمه وتقديم المعالجات والحلول الممكنة التي من شأنها إعطاء الزخم والمتابعة الضرورية للفريق".وقدم أعضاء وموظفو الهيئة الإدارية آراءهم التطويرية ووجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مسار الدعم والتطوير، مشيدين في الوقت نفسه بالنجاح المتحقق في إدارة النادي وأثر النتائج المسجلة على المستقبل المنظور للفريق الطلابي العريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوعز بالشروع في خطوات تأسيس ملعب نادي الطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوعز بالشروع في خطوات تأسيس ملعب نادي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).