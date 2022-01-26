2022/01/26 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين المحلل الاقتصادي يونس الكعبي، الأربعاء، ان العراق في حالة موافقته على مشروع طريق الحرير سيجني إيرادات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار سنويا ،فيما أشار إلى المشروع سينعش الجانب الاقتصادي بأكمله للبلد.وقال الكعبي لوكالة / المعلومة /، إن “المبادرة التي طرحتها الصين والتي تشمل اكثر من 64 دولة لا تتمثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: العراق قد يحصل على نصف ترليون دولار سنويا حال ربطه بطريق الحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: العراق قد يحصل على نصف ترليون دولار سنويا حال ربطه بطريق الحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).