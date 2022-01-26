"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية

2022/01/26 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفل محرك البحث "غوغل"، بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني الـ 79، والذي يصادف يوم الأربعاء 26 يناير.

ولدت الفنانة متعددة المواهب سعاد حسني، والتي احترفت التمثيل وأجادت الغناء، وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض، في القاهرة سنة 1943، واشتهرت بلقب "سندريلا الشاشة العربية".

وانطلقت الفنانة الراحلة في عالم السينما وهي لا تزال في السادسة عشر من عمرها، وذلك من خلال فيلم "حسن ونعيمة".

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